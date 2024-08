Wta Cincinnati 2024 Bronzetti e Trevisan si fermano nelle qualificazioni | avanzano Sun e Montgomery

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Si ferma il cammino di LuciadelOpen, torneo Wta 1000 sul cemento statunitense. La riminese, numero 64 del mondo, è stata sconfitta nella seconda sfida di qualificazione, decisiva per l’approdo al main draw, dalla neozelandese Lulu Sun, che si è imposta con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 in poco meno di un’ora e mezzo di gioco. Sun – reduce dai quarti di finale a Wimbledon – strappa il servizio al terzo game, ma cede la battuta sul 4-3. Nel decimo giocosale 30-40 e non sfrutta due set point. Si va al tie break e l’azzurra parte malissimo. La neozelandese sale 4-0,recupera un mini-break, ma cede nuovamente la battuta (6-2). Al terzo set point Sun chiude sul 7-4. Uno scambio di break accompagna il secondo periodo fino al 3-3.