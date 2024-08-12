Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 11:30 (Di lunedì 12 agosto 2024) Viabilità DEL 12 AGOSTO 2024 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E PONTINA SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO DA TORRIMPIETRA A PALIDORO SULLA LINEA REGIONALE RomaVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE FINO AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULazioNE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. INFINE, SULLA LINEA METRomaRE, FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA. IL SERVIZIO SARA’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA LINEA TRA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 23,30.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2024 ORE 10. Servizio fornito da Astral. I TRENI REGISTRERANNO FINO A 40 MINUTI. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. IL SERVIZIO SARA’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA LINEA TRA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 23,30. MENTRE SULLA LINEA METROMARE, FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 09:45 - DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. IL SERVIZIO SARA’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA LINEA TRA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 23,30. VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2024 ORE 09. Servizio fornito da Astral. I TRENI REGISTRERANNO FINO A 40 MINUTI. MENTRE SULLA LINEA METROMARE, FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 09:15 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA PONTINA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIOE PROGRAMMATA MODIFCHE ALLA VIABILITA’ DAL KM 10+550 AL 109+200 DIREZIONE ROMA E TERRACINA FINO AL 14/09 PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DA OGGI FINO AL 23 AGOSTO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE – ROMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
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