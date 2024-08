Tragedia in montagna | l’infermiera Valentina muore davanti ai suoi occhi aveva 31 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Mortaaglidel fidanzato“.in: a perdere la vita èFico, 31. Unaenorme. Oltre al dolore per la sua scomparsa,lascia un vuoto incolmabile. Lavorava infatti come infermiera, in particolare assisteva gratuitamente a domicilio persone malate di tumore. Ecco perché in queste ore sono tantissimi a ricordarla e a piangerla. Laè avvenuta il 10 agosto, ma solo da poco sono emersi i dettagli di tutta la vicenda.è morta sotto glidel fidanzato. Entrambi appassionati died escursionisti esperti. Insiemeno deciso di trascorrere la giornata lungo i sentieri sull’Alpe di Succiso, sull’Appennino reggiano. Ma un incidente, forse un secondo di distrazione, le è costato la vita.