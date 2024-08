Tartaruga di 230 kg trovata a Viareggio | non sono una rarità in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Firenze, 12 agosto 2024 - Laliuto, della specie 'Dermochelys coriacea', del peso di oltre 200 chili e lungo due metri,morta il 7 agosto a due miglia di distanza dal faro del porto di, è rara ma non troppo. Pur essendo la più grandedi mare esistente, e pur essendo un animale marino raro per le nostre acque, non è il primo esemplare avvistato e registrato in. Nella nostra regione, dal 1990 ad oggi, Arpat ha infatti già registrato 10 segnalazioni (5 esemplari morti e 5 vivi): in un caso si è trattato di uno spiaggiamento, in 4 casi si è trattato di una cattura accidentale da parte di attrezzi da pesca (2 morti e 2stati liberati), 2stati solo avvistati in spostamento mentre in altri 2 casi si trattava di animali morti in mare aperto.