SKY – Napoli Conte chiede 5 nuovi acquisti per ampliare la rosa Urgono novità di mercato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 12 agosto 2024)punta su rinforzi strategici, mentre la dirigenza deldeve fare i conti con limiti economici e condizioni aziendali. NOTIZIE. Ilsi trova di fronte a un bivio cruciale nelestivo. Con Antonioche esprime sempre più preoccupazione, la dirigenza partenopea è chiamata a rispondere alle esigenze dell’allenatore. Per conquistare obiettivi ambiziosi,ha chiesto l’acquisto di cinquegiocatori, puntando su unadi 16-18 titolari. La richiesta di AntonioSecondo quanto riportato dal giornalista Francesco Modugno di Sky Sport,ha chiarito le sue aspettative in termini di rinforzi. L’allenatoreinnanzitutto più varietà e opzioni tattiche per la squadra. Tra i nomi più caldi ci sono Billy Gilmour, per migliorare il palleggio a centrocampo, e David Neres, per aggiungere talento alla trequarti.