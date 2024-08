Sirignano baby gang accerchia e picchia un coetaneo poi lo costringono al baciamano Il sindaco | Cose da ragazzi – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lono, lo aggrediscono, lo minacciano, e poi loa baciar loro le mani: è questo il siparietto, a metà tra l’inquietante e il patetico tentativo di scimmiottare i rituali criminali degli adulti, messo in atto da un branco di bulli a, un piccolo paese tra l’Avellinese e il Napoletano. Ini, tutti tra i 12 e i 13 anni, dopo aver attaccato la vittima mettendola al muro e riempendola di schiaffi e pugni, hanno deciso che valesse la pena immortalare l’impresa. Hanno così girato undi tre minuti e mezzo che, diffuso anche dal parlamentare napoletano di Avs Francesco Emilio Borrelli, sta facendo non poco discutere. La difesa delMa se sono in molti a condannare, nei commenti, la vigliacca impresa, ladi aspiranti malavitosi ha anche chi spezza una lancia a loro favore.