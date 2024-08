Sinistra indecorosa strumentalizza Egonu e Sylla per rilanciare lo Ius soli e attaccare il governo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Altro stile. Ilitaliano elogia i sucessi sportivi, esulta per la squadra Italia (“Orgogliosi di voi”, scrive dai social Giorgia Meloni). Atrasformano la vittoria straordinaria delle azzurre del Volley in un manifesto politico perlo Ius. Il peggiore è Riccardo Magi di +Europa: “Queste ragazze sono lo stimolo a cambiare la legge sulla cittadinanza”. Il successo straordinario delle nostre ragazze viene utilizzato come un clava in chiave propagandistica antigovernativa. Il fatto sportivo aserve per arruolare il volto gioioso delle nostre atlete Paolae Myriama una causa tutta politica. A scorrere i commenti social sembra che la medaglia d’oro l’abbiano vinta loro (Capezzone docet). Per Angelo Bonelli di Avs, ha vinto l’«Italia multietnica».