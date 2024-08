Sciolto il parlamentino Colombo guiderà il Comune A primavera nuove elezioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il Quirinale scioglie formalmente il consiglio comunale di Cernusco, che continuerà comunque la sua attività fino allepreviste in. Non arriverà, infatti, il commissario perché in questo caso la legge non lo prevede. A traghettare ilalle urne sarà Paola, la vice di Ermanno Zacchetti, il sindaco scomparso il 4 luglio a causa di un cancro. Il decreto che impone il nuovo corso in municipio è stato firmato qualche giorno fa dal Presidente Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Come prevede il testo unico degli enti locali, dopo il decesso del primo cittadino ilcontinua a operare accanto alla Giunta e il numero due assume la guida dell’amministrazione. Un compito non facile perdopo lo choc del lutto. Nove mesi fa sembrava possibile che Zacchetti ce la facesse.