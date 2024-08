Regolamento Europei beach volley 2024 | la formula e come funzionano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ildeglidi, in programma in Olanda da martedì 13 a domenica 18 agosto: ecco tutto quel che serve sapere. Appena terminati i Giochi Olimpici di Parigie subito si torna sulla sabbia per la rassegna continentale. L’Italia si presenta al via con un totale di sei coppie: Valentina Gottardi/Marta Menegatti, reduci dalle Olimpiadi, Margherita Bianchin/Claudia Scampoli e Reka Orsi Toth/Giada Bianchi tra le donne, Samuele Cottafava/Paolo Nicolai e Alex Ranghieri/Adrian Carambula, presenti a Parigi, e Gianluca Dal Corso/Marco Viscovich tra gli uomini. Saranno 32 le coppie al via, sia tra gli uomini che tra le donne, divise in otto gironi da quattro squadre ciascuno. Scopriamo dunque ladi questa rassegna continentale.