Polpo come pulirlo in modo facile e veloce

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ilè il protagonista di tantissime ricette gustose, dalcon le patate alalla catalana sino al ragù die al carpaccio di. Per prepararlo inimpeccabile però è essenziale imparare a. Gli step da seguire sono pochi, ma importantissimi e ti consentiranno di cuocere ilcon facilità, ottenendo un piatto delizioso, dal sapore intenso di mare.pulire ilIlsi può pulire insia da cotto che da crudo. Perda crudo prima di tutto lavalo sotto l’acqua del rubinetto, assicurandoti di sciacquare bene sabbia e residui, in particolare nelle ventose. Fatto ciò ribalta l’interno della testa, semplicemente spingendo coi pollici. Questa operazione va svolta con attenzione e delicatezza per evitare di rompere la sacca che si trova all’interno. Elimina quest’ultima usando un coltellino, poi incidi l’area intorno.