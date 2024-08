Pensionato carico di soldi | sequestrati a Chiasso travellers cheque per 10 milioni di dollari 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 agosto 2024) AGI - Unitaliano a bordo di una monovolume, fermato al confine con la Svizzera è stato trovato con 20 blocchetti da 50 assegni ciascuno -del tipo Traveller's-, del valore nominale di 10.000 dollari americani, per un valore complessivo di 10di dollari americani. La scoperta è frutto delle attività di controllo ai valichi di confine con la Svizzera da parte dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. Alla domanda di rito se trasportasse denaro e/o strumenti negoziabili per importo pari o superiore ai diecimila euro, come previsto dalla normativa valutaria, il transitante ha reso dichiarazione negativa.