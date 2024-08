La Juventus punta Kalulu per la difesa | ecco l' offerta per il Milan

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 agosto 2024) Pierreè il nome nuovo nel taccuino di Cristiano Giuntoli per dare a Thiago Motta il rinforzo necessario in. Lasi è fatta viva con ilapprocciando una trattativa che deve essere rapida e con impatto economico limitato su questa finestra di calciomercato, visto che gli esterni e Koopmeiners costeranno parecchio e sono considerati puntelli inderogabili per il nuovo progetto tecnico. Tutto è nato dal fallimento della corsa a Todibo, a lungo corteggiato dallae poi finito in Premier League con la maglia del West Ham, unico club capace di soddisfare le richiesta del Nizza. Perso l'obiettivo numero uno, Giuntoli è passato al piano B bussando alla porta del. Ipotesi d'accordo sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 15 che diventa obbligo a determinate condizioni.