La Juventus di Motta minimizza l’ennesima sconfitta | Sono solo amichevoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) Timothy Weah resta positivo nonostantedelusione pre-stagionale della: “Continueremo a lavorare”. Ladi Thiagoha subito un’altra delusione nel precampionato, perdendo 2-0 contro l’Atletico Madrid in un incontro amichevole che non ha risparmiato critiche. Finora, i bianconeri hanno collezionato una serie di sconfitte in amichevole, tranne che contro laNext Gen. Timothy Weah, esterno statunitense della squadra, ha cercato di mantenere alto il morale nonostante il risultato negativo. “Ho visto cose positive, specialmente nel primo tempo,” ha dichiarato Weah. “Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo durante gli allenamenti, perché la prossima partita sarà in Campionato e sarà molto più importante.” Weah ha cercato dire l’importanza della, etichettandola come un test amichevole.