Juventus scatenata Giuntoli va all in! Koopmeiners vicinissimo poi due esterni

(Di lunedì 12 agosto 2024) Mancano poco meno di 3 settimane alla fine del calciomercato e laè ancora un cantiere aperto. I bianconeri cercano una soluzione low cost in difesa per investire in maniera importante negli altri reparti. Il grande colpo del calciomercato estivo dellasarà, infatti, Teun, sempre più vicino al trasferimento a Torino. ‘Stressato’, come da certificato, e non convocato per la Supercoppa contro il Real Madrid, il centrocampista olandese ha in mente solo laprepara l’offerta finale, quella che dovrebbe far capitolare le ultime resistenze dell’Atalanta: una proposta da circa 50 milioni., Nico Gonzalez e Conceicao nel mirino Non solo, il calciomercato dellasi muove su una seconda via che dal centro porta alle fasce.