Juve nuovo assalto a Koopmeiners Presentata la terza maglia | colori notturni

(Di lunedì 12 agosto 2024) Torino, 12 agosto 2024 – Lacerca i suoi ultimi colpi di mercato, uno per reparto. Per vestire la nuovadaiserve una rosa di qualità e con mentalità vincente e qualche colpo dovrà ancora essere portato a termine. Serve un difensore, serve un mediano tuttofare e serve un esterno d’attacco: Giuntoli al lavoro per soddisfare le richieste di Thiago Motta. Si può riaprire la pista Teun, in rotta con l’Atalanta, mentre si lavora alla quadra con la Fiorentina per Nico Gonzalez, ma serve aspettare che la viola metta a segno il colpo Gudmundsson. In difesa, invece, spunta il nome di Kalulu. Lasale a 55 per Koop Cristiano Giuntoli prova a riaprire la pista Teun. Il mediano olandese è in rotta con l’Atalanta e vuole andare alla, ma la Dea tiene il punto sulla cifra e resta a 60 milioni di euro come richiesta economica.