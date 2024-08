Israele sta incendiando il Medioriente con le sue azioni militari | solo gli Usa possono agire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) di Michele Sanfilippo Dunque, fatemi capire: seattacca il Libano e addirittura agisce in territorio iraniano va tutto bene, ma se l’Iran vuole reattaccando a sua voltafarebbe meglio a non farlo, altrimenti? A seguito dell’attacco di Hamas del 7 ottobre la reazione di, a guida Netanyahu, ha causato la morte di quasi 40mila civili nella striscia di Gaza. Da allora l’azione militare diè continuata senza soste con il malcelato intento di estendere il conflitto alle milizie di Hezbollah per coinvolgere indirettamente l’Iran.stailcon le sue sconsiderateche quasi certamente provocheranno una reazione delle potenzelocali, a partire da Turchia e Iran.