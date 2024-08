GTA 6 | uscita ambientazione gameplay personaggi mondo di gioco e tutto quello che sappiamo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 12 agosto 2024) GTA 6 è senza dubbio ilpiù atteso da una grande fetta di pubblico, e vista l’assoluta importanza ricoperta da questo titolo abbiamo deciso di realizzare un articolo contenente tutte le informazioni ufficiali condivise da Rockstar Games ed anche quelle non ufficiali, emerse in rete in questi mesi attraverso non pochi rumor ed indiscrezioni. Partendo dalla data di, al momento della stesura di questo articolo non è ancora noto il giorno preciso in cui Grand Theft Auto 6 verrà immesso sul mercato, ma appena pochi giorni il CEO di Take-Two Interactive ha confermato che il titolo uscirà a fine 2025 su PS5 ed Xbox Series XS. Ildovrebbe uscire su PC soltanto un anno dopo, ragion per cui a fine 2026. Precisiamo inoltre che nelle scorse settimane sono emersi in rete dei rumor che vogliono il titolo a rischio rinvio ad inizio 2026.