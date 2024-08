Georgiani tentato l’ennesimo colpo Scoperti dal vicino in fuga dal balcone | uno si rompe il bacino l’altro le gambe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) di Marianna Vazzana MILANO La città che si svuota per le vacanze estive diventa terreno fertile per i ladri d’appartamento, che ora si scatenano più che in altri periodi dell’anno. Lo ha sperimentato due sere fa il cittadino che ha chiamato il 112 perché aveva notato delle "sagome sospette" dietro una tenda, spuntate all’improvviso alla finestra di casa di un suofuori città. Non si è girato dall’altra parte. Ed è grazie a lui se la banda di ladrispecializzati in furti domestici è stata fermata dalla polizia. I tre banditi hanno dovuto fatto i conti con questa “sentinella“; all’arrivo delle Volanti, due di loro non si sono arresi e si sono lanciati dalma sono finiti in ospedale. Il terzo è stato subito arrestato. L’alloggio colpito è al quarto piano di un condominio di via Romolo Gessi, a due passi da via Washington e viale Misurata.