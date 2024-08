Fiorentina ecco Richardson Felice di essere qui E’ figlio di Sugar Ray Richardson ex campione di basket

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Firenze, 12 agosto 2024 – Prosegue, da parte della società viola, il percorso per costruire una nuova. Stamani è atterrato all'aeroporto di Firenze il neo centrocampista viola Amir. "Sono moltodiqui", ha dichiarato ai giornalisti presenti il classe 2002 marocchino prima di spostarsi con un van messo a disposizione dalla società gigliata in pieno centro città, dove, all'interno di una clinica, sosterrà le visite mediche di rito. Successivamenteeffettuerà al centro sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli i controlli per l'idoneità alla pratica sportiva, che precederanno la firma del suo primo contratto come giocatore della. Il club gigliato sta acquistando il giocatore dal Reims per una cifra pari a circa dieci milioni di euro più uno di bonus.