Ferragosto in Salute | I Consigli del Nutrizionista per la Grigliata Perfetta

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma - Con l'arrivo di, molti italiani si preparano a celebrare la giornata con le tradizionali grigliate all'aperto. Per garantire unagustosa e sana, il professor Luca Piretta,e gastroenterologo dell'Università Campus Biomedico di Roma, offre una serie dipreziosi su come scegliere le carni, preparare la marinatura, e abbinarle ai contorni giusti. La Scelta delle Carni: Secondo l'esperto, è fondamentale optare per carni magre, come quelle bianche (pollo, tacchino), che sono più facili da digerire e presentano un contenuto ridotto di grassi e mioglobina. Questo diminuisce il rischio di formazione di sostanze nocive durante la cottura. Èabile rimuovere la pelle prima della cottura per evitare un eccesso di grassi e sostanze potenzialmente dannose.