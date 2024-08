Esprimete un desiderio questa sera una stella cadrà ancora per voi | occhio a questo segno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Arieteununaper voi. Il primo quarto nasce in Scorpione,che esercita un bellissimo influsso sulla vostra vita, spinge ogni cambiamento privato o professionale, ma adesso è particolarmente intenso per l'amore, fate un bel progetto. È il momento ideale per fare colpo su qualcuno che vi interessa, l'importante è che vi presentiate come un Ariete doc: sensuale, sportivo, avventuroso Toro Quando Sole e Luna formano una quadratura esatta - succede circa sei giorni dopo Luna nuova - nasce il primo quarto. Oggi avviene in Scorpione, che è il campo del vostro matrimonio e delle collaborazioni, si può manifestare in irritabilità, eccessiva emotività. Dovete controllarvi se volete sentire anche il bello difase, passione senza freni. Infatti,Luna ha la forza di provocare nuovi amori.