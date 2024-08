Coppa Italia Serie C Ascoli e Vis Pesaro esordio in chiaroscuro

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nel debutto in, vince (2-1) e passa il turno l’di Massimo Carrera. Esce invece di scena la Visdi mister Roberto Stellone, sconfitta (1-3) in casa dall’Arezzo 11 agosto 2024 – C’era molta attesa pere Visal primo vero esame ufficiale, quello delladiC, con le gare valevoli per il primo turno. Per gli ascolani, l’impegno casalingo con il Gubbio, mentre per i pesaresi, l’insidiosa gara del “Benelli” con l’Arezzo, per due gare “secche”, da non sbagliare. Nel match del “Del Duca”, torna a vincere l’che parte bene in questa nuova stagione, dopo una retrocessione che fa ancora male. I bianconeri, infatti, sono riusciti a superare il Gubbio col punteggio di 2-1. La gara ha visto passare per primi i bianconeri con D’Uffizi al 30’, con gli umbri che hanno raggiunto la parità al 49’ con D’Ursi.