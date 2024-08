Choc in Premier League un campione del Tottenham si filma mentre commette un reato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Stanno ormai per cominciare tutti i principali campionati in Europa, ma in Inghilterra negli ultimi giorni si parla molto poco del calcio giocato. Sta infatti tenendo banco il caso di Yves Bissouma, colonna del centrocampo delche si è reso protagonista di un doppio gesto folle: non solo ha consumato una droga che sta spopolando in Gran Bretagna, la crack hippy, ma ha anche ben pensato di immortalare il suo gesto e pubblicare tutto sui social. La cosiddetta crack hippy dallo scorso anno è considerata illegale e i trasgressori recidivi rischiano fino a 2 anni di carcere, oltre ad una multa salatissima. Ildellasorpreso a inalare gas esilarante La sostanza in questione si tratta di gas esilarante che può provocare sintomi molto seri come perdita di memoria, depressione, disturbi cerebrali, incontinenza, allucinazioni e danni al sistema nervoso.