Chloe Bailey e Michael Rainey Jr nel cast del nuovo horror ‘Goons’

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) La Confluential Films ha iniziato la produzione del filmGoons a New Orleans. Il film, diretto e co-scritto da Gerard McMurray , è ambientato nello sfondo inquietante dei campi di canna da zucchero e delle piantagioni della Louisiana e vede protagonistiJr. e. McMurray ha scritto la sceneggiatura insieme a Hodge K. Johnson. Il film è prodotto da Tommy Oliver. Goons è prodotto e interamente finanziato da Confluential Films tramite la sua nuova etichetta di genere New Fear Unlocked Productions, che è dedicata a filmaudaci, elevati e culturalmente specifici di creatori di colore. Il film è anche prodotto in associazione con Buppie Productions di McMurray. “Non vedo l’ora che il pubblico veda cosa stiamo escogitando io e Gerard con la squadra di sfondati che abbiamo messo insieme.