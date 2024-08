Carlos Augusto non solo jolly | con Chelsea-Inter conferma nuovo status

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024)ritorna alle origini in(1-1), ultima amichevole precampionato dei Campioni d’Italia in carica. Eunnello scacchiere tattico nerazzurro.D’ORO –siuno dei tantinell’di Simone Inzaghi. Che smentisce se stesso un mese dopo la conferenza di inizio stagione. In cui il brasiliano era stato nominato ufficialmente esterno di centrocampo in attesa del rientro di Tajon Buchanan. E lì aveva giocato pressoché sempre in questo precampionato, rispondendo sempre presente alle richieste del tecnico. Fino all’amichevole di ieri col, in cui il numero 30 ha ricoperto un-vecchio ruolo. Regalando conferme che non si possono ignorare. CRESCITA COSTANTE – Inè partito titolare al posto di Alessandro Bastoni, come terzino sinistro (nel senso più arcaico del termine).