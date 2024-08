Ascolti tv | chi ha vinto ieri sera?

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 12 agosto 2024)tv: chi hala gara dell’audience in primata? Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della primat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamento Nellata di, domenica 11 agosto 2024, su Rai1 Mina Settembre 2 ha interessato 1.322.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Canale5 Segreti di Famiglia ha conquistato 1.458.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, in onda dalle 20:50 alle 00:08, intrattiene 2.801.000 spettatori pari al 23.4%. aggiornamento ore 9,39 Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Torino-Cosenza incolla davanti al video 517.000 spettatori con il 4%; pre e post partita a 411.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai3 FarWest segna 505.000 spettatori e il 3.9%.