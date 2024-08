Ardea maxi incendio alle Salzare | ore di intervento per domare le fiamme

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Un vastoè divampato oggi nelle campagne di, in un campo situato tra via Acque Alte e via delle. Lehanno rapidamente coinvolto sterpaglie e bdi fieno, rendendo l’di spegnimento particolarmente complesso. L’allarme è stato dato intorno12:45, e sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Pomezia, tra cui le unità 22A, AB22 e 22C. Sul posto anche la Protezione Civile Airone dicon una botte da 2000 litri e un pickup per supportare le operazioni di spegnimento. L’ha richiesto uno sforzo coordinato tra le varie squadre di soccorso, dato che lesi stavano rapidamente propagando a causa del vento e della vegetazione secca presente nella zona.