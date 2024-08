Quanti soldi ha guadagnato l’Italia del volley con l’oro alle Olimpiadi | il montepremi di tutte le azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo difemminiledi Parigi 2024, surclassando gli USA con un secco 3-0 nella finale andata in scena alla South Paris Arena dopo aver già travolto Serbia e Turchia con il massimo scarto. La nostra Nazionale ha demolito nell’ordine le Campionesse del Mondo, le Campionesse d’Europa e le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020, andando a prendersi il tanto agognato oro a cinque cerchi: dopo aver superato lo scoglio dei quarti di finale per la prima volta nella storia, lesono riuscite a salire sul gradino più alto del podio a cinque cerchi. Si tratta di un trionfo epocale per le ragazze del CT Julio Velasco, che oggi corona il sogno dopo aver perso la finale di Atlanta 1996 alla guida della Generazione dei Fenomeni.