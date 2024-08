Qualificazioni Masters 1000 Cincinnati 2024 Sonego a un passo dal tabellone principale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Lorenzoè a undaldeldi, dopo aver sconfitto Borna Coric tramite il risultato di 3-6, 6-2, 6-3. Una prova di carattere, come spesso accade, per il torinese, mai domo anche contro un avversario di comprovata qualità come il croato: sotto di un set e in difficoltà nell’imporre il proprio tennis,ha trovato le contromisure adeguate in ricezione e soprattutto ha sfoderato il meglio di sé al servizio, ribaltando l’inerzia e infine le sorti dell’incontro con vigoria. Il tennista italiano, inizialmente carente sulla diagonale del rovescio, in quanto notoriamente miglior colpo di Coric, ha elevato la resa con il dritto a partire da inizio secondo parziale, man mano sgretolando le certezze dell’avversario e trovando un successo importante in questo delicato momento della stagione.