Per gli Ncc serve una riforma che porti equilibrio

(Di domenica 11 agosto 2024) "Da un lato ci sono i tassisti nel disperato tentativo di mantenere sia la scarsa offerta che il monopolio al solo scopo di garantirsi incassi soddisfacenti e la rivalutazione delle loro licenze. Dall'altro c'è una spinta a liberalizzare e cioè a fare in modo che l'offerta superi anche i picchi di domanda. Se la prima posizione è deleteria per cittadini, turisti e l'Italia nel suo complesso come ha recentemente certificato perfino la Consulta, la seconda trasformerebbe il trasporto pubblico non di linea in un lavoro sottopagato, un arrotondamento alla stregua del rider e questo avrebbe ricadute sulla sicurezza dei trasportati". Così all'AGI Francesco Artusa, presidente di 'Sistema Tras', associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici con maggiori iscritti nel Paese.