Nella mia spiaggia del cuore hanno tolto la raccolta differenziata | non mi spiego perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) di Alessio Andreoli Spesso il fine settimana vado a farmi una giornata al mare in una di quelle zone che amo di più: Rosolina Mare in provincia di Rovigo. Di solito parcheggio in un’area predisposta, in mezzo alla boscaglia proprio vicino al mare a poche centinaia di metri dalle foci dell’Adige. Ho sempre trovato eccellente quell’areac’è ombra, gli spazi per parcheggiare sono ben delimitati e ci sono a disposizione molti cassonetti per ladei rifiuti. Infatti se vai un giorno al mare, considerando anche che quella zona è un po’ distante dal centro del paese, ti prendi su tutto, dalle bevande ai cibi più disparati, poi tutti i rifiuti li metti nei cassonetti per lasciare la zona come l’hai trovata. Arrivo al solito posto, schiaccio la bottiglietta d’acqua che mi è servita per ristorarmi durante il viaggio e mi avvicino all’area cassonetti per gettarla.