LIVE – Omnium femminile con Paternoster ciclismo su pista | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Ilindelle prove dell’Omniun, gara presente nel programma delsualledi. Quattro le prove per assegnare le medaglie e due azzurri al via: Elisa Balsamo e Letizia. Si parte alle 11 con la prova di scratch, poi alle 11:57 sarà il momento della gara a tempo, alle 12:53 quella ad eliminazione e infine alle 13:56 il momento clou con la prova a punti che assegnerà le posizioni sul podio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale dall’inizio alla fine della giornata di gare. COME SEGUIRE LA GARA IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTOSUIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 11:00 – La prima delle quattro prove sarà la scratch.