La salumeria dove mangiare ciauscolo e porchetta che quasi non si trova su Google Maps

(Di domenica 11 agosto 2024) Questo è uno di quei luoghi che puoire solo scambiando due chiacchiere con gli anziani nei bar meno conosciuti di Senigallia, davanti a un caffè espresso o a un bianchino. Perché solo loro a un certo punto della mattina, o del pomeriggio, scappano, dalla calura del mare e dalla confusione degli stabilimenti pieni, e si rifugiano in collina. È in queste situazioni che – se siete davvero fortunati e ispirate una certa simpatia, nonostante la classica allure da turista – emergono i nomi dei posti che nessuno conosce, che di sicuro non troverete nelle guide. Tra questi c’è quello di Gilberto e della sua-gastronomia nascosta in contrada San Marcello, tra Morro d’Alba e Jesi.