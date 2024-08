Guerra in Ucraina prezzo del gas su del +10% in due giorni dopo l’offensiva a Kursk

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 11 agosto 2024) Lainvede un nuovo fronte di scontro con l’iniziativa di Kiev sulla regione die con Zelenskyy che punta a mettere le mani sul gas russo. E i prezzi, di conseguenza, si impennano: le quotazioni del gas sono tornate sopra i 40 euro al megawattora, con un rialzo delin due. Si tratta di importi che non si vedevano dal novembre 2023.del gas in rialzo Durissimi i combattimenti avvenuti nei pressi di Sudzha, dove il gas naturale russo scorre verso l’passando dall’unico gasdotto che porta la materia prima dai giacimenti siberiani fino all’Europa centrale. Le truppe di Kiev hanno preso possesso dell’impianto di compressione del gas a Sudhza, non lontano dal confine, punto di transito vitale per l’Europa. La struttura è stata strappata ai tecnici di Gazprom, colosso in mano al Cremlino.