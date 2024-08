Gimbo più forte di tutto In gara con le coliche renali | Sei il nostro campione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Gianmarco Tamberi in pedana alle Olimpiadi, per l’ultima volta. Ieri sera l’amara sfilata davanti al pubblico dello Stade de France e alle telecamere diil mondo, nonostante, nonostante la colica, il dolore, l’amarezza e lo sconforto per non poter competere alla pari con i suoi avversari. Con Ancona e le Marche a fare comunque il tifo per lui e a sostenerlo nell’ennesimo, difficilissimo momento. La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, dice un detto popolare: stavolta è sembrata proprio accanirsi sulnazionale, che ieri mattina a Parigi, attorno alle 5, s’è svegliato con una nuova colica renale, parente o sorella di quella che lo aveva già messo al tappeto e costretto su un letto d’ospedale lunedì scorso.