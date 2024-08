Donna di 89 anni strangolata nella sua casa | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 11 agosto 2024) La polizia indaga sulla morte di unadi 89dentro la propria abitazione e apparentemente senza far resistenza Spesso ledella polizia si fanno più complicate di quanto possano immaginare. Non sempre, infatti, tutto viene a galla immediatamente, ma anzi bisogna andarsi a cercare delle prove, avere intuito e occhio per scorgere delle situazioni particolari e che possono essere significative se non addirittura decisive. Frequentemente nei casi di cronaca leggiamo di episodi dei quali conosciamo l’esito, ma ci manca di sapere chi ne è l’artefice, il movente e perfino le modalità con cui questo è avvenuto. Episodi che chiedono una risposta rapida, importante per i lettori che seguono quanto avviene, ma soprattutto per la giustizia che deve avere un colpevole. Una dona di 89 è stata(Pixabay) – Notizie.