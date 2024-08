CdS – sul piatto ci sono 20 milioni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 11 agosto 2024) 2024-08-11 11:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Un intrigo inglese può cambiare il mercato della Lazio dopo Ferragosto. Lotito e Fabiani non si fermeranno a Boulaye Dia, il senegalese in arrivo dalla Salernitana. E’ in arrivo dall’Inghilterra un’offerta di 20per Christos Mandas, il greco classe 2001 scoperto l’estate scorsa e preso dall’Ofi Creta spendendo 900 mila euro. Due ipotesi dalla Premier. Il Wolverhampton e il Southampton cercano un portiere. Filoni e ipotesi da tenere in considerazione. Jorge Mendes ha rapporti con la Lazio e controlla il mercato dei Wolves: prima che si rompesse il crociato ai Giochi di Parigi, la Lazio aveva messo gli occhi su Enso Gonzalez, funambolo paraguayano classe 2005.