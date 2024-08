Castelfidardo a segno sette volte col Marina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Cinque reti segnate alla Jesina in mezzo alla settimana,ieri alnelle prime uscite di preparazione per il debutto come matricola della serie D. Ila valanga nelle due amichevoli disputate contro altrettante formazioni di Promozione. Ieri alla Gabella di Montemarciano aper i fidardensi Trebotic, Ausili, Braconi nel primo tempo, Boccaccini, Caprari, Nanapere e Loris Graciotti nella ripresa. Intanto, quando mancano un paio di settimane all’inizio della stagione ufficiale della D (domenica 25 agosto inizierà la Coppa Italia con ilche ospiterà lo United Riccione) non è ancora terminato il mercato della società biancoverde che punta a rafforzare al squadra.