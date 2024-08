Bambino di 11 anni rischia di annegare per un malore a Piacenza | salvato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 - È finito sott'acqua, a causa di un, senza più riuscire a riemergere,ndo di morire annegato nel fiume Trebbia a Boelli di Travo nel Piacentino, davanti agli occhi della sorellina e dei genitori. Protagonista della vicenda - riportata dal quotidiano Libertà - undi 11dall'intervento di un ex autista-soccorritore della Croce che è riuscito a far ripartire il cuore del ragazzino prima di affidarlo ai sanitari del 118 per il trasporto all'ospedale in elicottero.