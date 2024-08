Vittoria delle polemiche Imane Khelif conquista l’oro nella box

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 agosto 2024) Parigi, 2024 –, 25enne pugile algerina, hato la medaglia d’orocategoria 66 kg alle Olimpiadi di Parigi 2024, sconfiggendo in finale la cinese Yang Liu. Ladiè arrivata grazie a un verdetto unanime, con tutti e cinque i giudici che le hanno assegnato il successo in ognuno dei tre round. Nel primo round, l’atleta algerina ha messo a segno due colpi puliti, sufficienti per garantirle uno score di 10-9. Lo stesso copione si è ripetuto nel secondo round, conche ha mantenuto il controllo grazie alla sua maggiore portata e all’efficacia dei suoi attacchi, lasciando Yang Liu senza possibilità di rispondere. Il terzo round è stato gestito con intelligenza da, consapevole dellaormai a portata di mano, ottenendo ancora una volta un punteggio di 10-9.