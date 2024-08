Traffico Roma del 10-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dalla dalla sopraelevata della tangenziale nelle due direzioni tra Largo Passamonti viale Castrense chiusura che proseguirà sino alle 6 del 19 agosto Quando riaprirà solo in direzione Salaria e per il sulle viadotto delle Fornaci a cura di RFI necessari al prolungamento della pista ciclabile Monte Ciocci verso San Pietro dalle 22 di domani alle 22 del 21 agosto in via Anastasio II era chiuso il tratto di strada sotto il viadotto in direzione centro Nella carreggiata opposta alla circolazione Sara regolata doppio senso di marcia In collaborazione con Luce Verde infomobilità