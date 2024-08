Tennistavolo Corea del Sud medaglia di bronzo a squadre nel femminile | Germania spazzata via

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Nessun problema per ladel Sud nella finale aalnelalle Olimpiadi di Parigi 2024. Il pronostico della finalina contro lapendeva sicuramente dalla parte delle asiatiche e agli atti non si è smentito: un secco 3-0 per prendersi il gradino più basso del podio. La sfida più difficile per lene è stato il doppio iniziale: Shin Yubin e Jeon Jihee hanno sconfitto per 3 game a 2 Yuan Wan e Xiaona Shan per 11-8 nel parziale decisivo. Tedesche che erano riuscite a recuperare due set di svantaggio, ma hanno ceduto il passo alle più forti avversarie nel quinto. Un successo che ha indirizzato di fatto il resto della sfida, visto che i due singoli sono andati via a senso unico dalla parte delladel Sud. Lee Eunhye ha sconfitto con il punteggio di 11-8, 11-9, 11-2 la tedesca Anett Kaufmann portando così l’incontro sul 2-0.