Se ne ornavano a cascate maharaja regine e first lady Le hanno riscoperte attori e cantanti Frutto di un fastidio all' interno dell' ostrica non sono mai passate di moda E oggi sono sempre più simbolo di gratitudine

(Di sabato 10 agosto 2024) Gocce di rugiada cadute in mare nelle notti di luna piena, lacrime di angeli ribelli, dono degli dei, ossessione dei, le perle attraversano il tempo con la loro carica di simboli: purezza, potere, lusso. E. Proprio di quest’ultimo aspetto, un modo per dire grazie alla giovane sposa che sarà madre (come l’che crea la perla dentro di sé, porterà alla luce la vita), alla divinità o alla santa che ha esaudito un desiderio, concesso un miracolo, parlerà al Festivala Mente (Sarzana, 30 agosto – 3 settembre) Maria Giuseppina Muzzarelli, che per vent’anni ha insegnato Storia e patrimonio culturaleall’Università di Bologna. E replicherà il 7 settembre al Festivaletteratura di Mantova.