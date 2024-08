‘Raggio di luna’ estate a Calvi con 23 eventi | il clou è Francesco Paolantoni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutidiritorna sul cielo di. E’ tutto pronto per la rassegna di spettacoli edche animerà il proscenio dell’cittadina da questa sera fino al prossimo 28 settembre. Il cartellone è stato illustrato in mattinata presso la Casa Comunale nel corso di una conferenza ctampa promosso dalla Amministrazione Comunale del Sindaco Armando Rocco che cura l’intero evento. Articolato e per tutti i gusti e sensibilità il calendario degli spettacoli che impegna numerose location non solo nel centro abitato, ma anche nelle aree di contrada: in totale si tratta di ben 23 diversi appuntamenti che sono stati descritti nel corso dell’incontro con i giornalisti moderato da Alfredo Salzano.