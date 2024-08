Parigi 2024 staffetta 4×100 Jacobs | Traguardi straordinari negli ultimi tre anni torneremo più forti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) “treabbiamo raggiunto, dimostrando il nostro valore e la costante crescita del nostro team. Ieri sera, purtroppo, non è andata come speravamo. Siamo arrivati quarti, quarti al mondo. Se qualche anno fa ci avessero detto questo, sarebbe stato un sogno, ma oggi, dopo tanto lavoro e dedizione, il risultato ci lascia un po’ di amaro in bocca. Tuttavia, non cancella tutto quello che abbiamo costruito insieme”. Così Marcellsul proprio profilo Instagram, commentando il quarto posto nellamaschile a. “Ci credevo davvero nel podio – prosegue il velocista azzurro –, ma ieri gli altri sono stati più veloci.più, pronti a lavorare sui dettagli e a inseguire ancora i nostri sogni”.: “trepiù” SportFace.