Napoli-Modena le probabili formazioni

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilstasera affronterà ilal Maradona. La Gazzetta dello Sport si è focalizzata sullescelte di formazione diper la gara valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Conte sceglie la stessa formazione vista in amichevole contro il Girona, con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno in difesa, Mazzocchi e Spinazzola sulla fasce a centrocampo, con Lobotka e Anguissa al centro. In attacco, dietro l’unica punta Raspadori agiranno Politano e Kvaratskhelia. Out Osimhen, Folorunsho, Gaetano e Cajuste. Nel, invece, Bisoli dovrà rinunciare a Gerli, Pedro Mendes e Defrel. In porta ci sarà Gagno, con Caldara, Zaro e Cauz in difesa. A centrocampo spazio a Bozhanaj e Cotali sulle fasce, con Battistella, Santoro e Magnino al centro. Palumbo dietro l’unica punta Gliozzi.