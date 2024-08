L' oro a Khelif punto di non ritorno | il duello tra Magliaro e Urbinati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) La medaglia d'oro olimpica di Imane, la pugile algerina iperandrogina al centro delle polemiche dopo che è stata ammessa dal Cio ai Giochi di Parigi mentre la Iba l'aveva estromessa dal mondiale di boxe, fa ancora discutere. A In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7, ci si chiede se è la destra mondiale ad aver montato un caso che non esiste. A dar man forte in questo ragionamento c'è la professoressa Nadia, secondo cui "c'è un timore nella cultura della destra". Spesso quello che riguarda il sesso e il genere non ha confini netti e definiti, afferma la docente di scienze politiche, "e questo fa paura".