LIVE Arnaldi-Davidovich Fokina 0-0 ATP Montreal 2024 in DIRETTA | inizia l’incontro del ligure

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Spinge con il dritto, non passa il back di. 40-15 In rete il rovescio di. 40-0 Ancora un punto rapido al servizio per l’italiano. 30-0 Ottima prima dell’azzurro. 15-0 Riga dicon il rovescio in avanzamento, esce il recupero dello spagnolo. PRIMO SET 18.26 Termina il riscaldamento dei due giocatori. Si parte conal servizio. 18.24 Quella di oggi sarà la prima sfida tranel circuito maggiore. 18.21 Entrati in campo i due giocatori. 18.18 Dall’altra parte della rete, Alejandropuò rappresentare una mina vagante per tutti nella corsa al titolo. Nella sfida con Daniil Medvedev, l’iberico ha tirato fuori una delle più belle vittorie della carriera, contro il russo che sempre lo aveva battuto in precedenza.