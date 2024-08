Lilo & Stitch | Disney rivela il nuovo Stitch in GCI

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024)ilin GCI Al D23, laha presentato in anteprima un assaggio della versione live-action di, con Maia Kealoha nel ruolo diPelekai. Il film live-action uscirà nelle sale nell’estate del 2025. Il calendario delle uscite dellamostra uno slot disponibile il 23 maggio, anche se la data non è stata specificata al D23. Il reboot segue il film originale, uscito nel 2002 e scritto e diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois. Il film animatosegue una bambina di 6 anni,, e la sorella maggiore Nani, che vivono alle Hawaii e adottano una creatura extraterrestre blu soprannominata. In questo adattamento live-action,prenderà vita tramite la CGI.