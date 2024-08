Il weekend più caldo dell’estate La Valdinievole tocca 40 gradi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Quello in corso sarà, con ogni probabilità, il fine settimana piùdi tutta l’estate. Sullala colonnina di mercurio è attesa, tra domani e lunedì, puntare i 40durante il pomeriggio. La causa di tantoasfissiante è da ricercarsi nell’anticiclone africano, che sta tornando in queste ore a spingersi decisamente più a nord del consueto, ben oltre le aree del nord Africa dove solitamente è posizionato. A farne le spese saranno tutte le regioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo, Toscana compresa. Il giorno piùin assoluto sarà domani: domenica, infatti, sono attese punte di 40su tutte le aree di pianura delle province di Pistoia, Prato, Firenze. Le zone più ad ovest della, come Pescia o Chiesina Uzzanese, potrebbero fermarsi a 39centigrazie a qualche refolo di brezza in entrata dalla costa lucchese.